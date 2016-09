Fachkräftesicherung Wer umdenkt und handelt, bleibt nicht auf der Hoffnung sitzen

Plakative Schlagzeilen über unbeliebte Berufe machen zum Start in das neue Ausbildungsjahr wieder die Runde. Die „Zeit“ fragte: „Will denn keiner mehr Wurst verkaufen?“, und die F.A.Z. ging der Frage nach, wer die Schuld am Fleischer-Nachwuchsmangel trägt. Guter Ansatz.



Die eine einfache Antwort gibt es nicht. Aber es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen, die Ausbildungsbetriebe meistern müssen. Es geht nicht nur um Lohn, sondern auch um Arbeitszeiten. Beides ist eigentlich geregelt. Zumindest haben die meisten Landesverbände im Fleischerhandwerk Lohn- und Gehaltstarifverträge sowie Vereinbarungen über die Ausbildungsvergütung getroffen.



Das Geld ist und bleibt der entscheidende Faktor in der Motivation von Mitarbeitern. Ebenso übernimmt die Höhe der Entlohnung eine wichtige Aufgabe in der Außenwirkung eines Berufs, denn im Idealfall spielen sich hier Wertschätzung und Imagebildung gleichermaßen in die Hände. Den Fleischern geht es wirtschaftlich gut – den allermeisten Betrieben jedenfalls. Das darf gezeigt und gelebt werden. Und ja: Bescheidenheit ist eine Tugend und das Prahlen keine Auszeichnung. Doch wer vermittelt, dass in einem handwerklichen Betrieb etwas verdient werden kann und darüber hinaus etliche Chancen auf Herausforderer warten, gewinnt das Rennen um die besten Kandidaten.



Warum sollen sich junge Menschen oder vielversprechende Nachwuchstalente auf Lehrstellen und Arbeitsplätze bewerben, wenn allerorts der Abgesang auf einen traditionsreichen Beruf zu hören und nachzulesen ist?



Zeigen Sie, wie spannend das Fleischerhandwerk sein kann! Wir praktizieren das jede Woche aufs Neue. Der Meisterbetrieb ist in der Regel nicht nur ein Familienunternehmen, auch das Zusammenarbeiten und der Umgang sind familiär geprägt. Das sind Werte, die Halt und Orientierung in turbulenten Zeiten geben. Es ist Zeit, sie mit Stolz zu kommunizieren.



Wir müssen uns offensiv mit der Qualität der Lehre und der Ausbilder sowie den Berufsschulen auseinandersetzen. Die Ausbildung muss nicht nur auf dem Papier weiterentwickelt werden, sie benötigt vor allem Investitionen in Theorie und Praxis. Leider bilden manche Unternehmen schlecht aus; in einigen Bundesländern gibt es nicht mal mehr Praxisunterricht oder ein Technikum. Wie kann das sein?



Das führt zu Unzufriedenheit und in vielen Fällen zum Abbruch der Lehre. Das hat der Zentralverband des Deutschen Handwerks erkannt und will hier mit Maßnahmen gegensteuern. Es muss gelingen, Konflikte zwischen Azubi und Meister zu lösen. Dazu darf auch der Ausbilder die Fortbildungsbank drücken.Wir müssen uns aber auch mit der Entlohnung auseinandersetzen. Es nützt nichts, nur in den eigenen Reihen nach Osten oder nach Süden zu blicken, um größte Unterschiede bei der Bezahlung von Mitarbeitern festzustellen. Die Frage ist doch: Wer ist der größte Konkurrent im Kampf um die klügsten Köpfe? Vom Nachwuchs hängen der eigene wirtschaftliche Erfolg und die komplette Zukunftsfähigkeit ab.Auszubildende beim Fleischwarenhersteller oder im Supermarkt um die Ecke werden höher entlohnt, sie dürfen sich auch auf feste Arbeitszeiten verlassen. Das macht Eindruck und spricht sich spätestens unter Berufsschülern herum. Unterschiede zu den Verdienstmöglichkeiten in anderen Gewerken wird es immer geben – aber sie sollten nicht aus dem Auge verloren werden.Und zum Schluss ein drittes Mal: Wir müssen. Denn die besten Talente werden wir nur gewinnen, wenn wir lernen, um sie zu werben. Denken Sie um: Was zeichnet Sie und Ihren Betrieb aus, und was bieten Sie Fachkräften an?