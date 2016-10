Meat-Camp Mitreden und mitreden lassen

Man ist nie zu alt für Neues. So lautet der Leitsatz des Meat-Camps der Sachsen. Eigentlich sollte aber jeder Geschäftsmann diese unstillbare Neugier und das Interesse an den folgenden Generationen in sich tragen. Und das gilt verstärkt angesichts der wachsenden Schwierigkeiten, geeigneten Berufsnachwuchs zu finden.

Um dieses – das derzeit schwerwiegendste – Problem anzugehen, sind die jungen Leute die wichtigsten Verbündeten des Fleischerhandwerks. Da lohnt es sich, ihnen aufgeschlossen zuzuhören, sie ernst zu nehmen und zu Wort kommen zu lassen. Das Meat-Camp des Sächsischen Fleischer-Innungs-Verbands ist ein wichtiger Baustein einer solchen Strategie.



Bei einem Erfahrungsaustausch gewinnen immer beide Seiten. Das betrifft zum einen natürlich ganz konkret neue Ideen als Abwechslung zum Eingespielten und Bewährten im Betriebsalltag. Es geht aber nicht nur darum, das Gehörte sofort und 1:1 umzusetzen. Aus dem Gespräch heraus erfährt der aufmerksame Zuhörer außerdem, wie die jungen Leute ticken, was ihnen wichtig ist, und wie sie an die aktuellen Fragestellungen der Branche herangehen. Das ist wichtig im Blick zu haben. Denn wer langfristig junge Talente an das Fleischerhandwerk oder seinen Betrieb binden will, muss darauf reagieren, dass sich das Wertesystem in den Generationen X und Y verschoben hat.



Die sogenannte Work-Life-Balance wäre hier ein Beispiel. Heute heißt es in der Regel: Hart arbeiten, ja. Aber es muss auch Zeit für Regeneration und Familie übrig bleiben. Das war in der Vätergeneration oft noch anders. Man muss diese neuen Sichtweisen und Realitäten akzeptieren und darauf eingehen, sie abzulehnen wäre ein fataler Fehler und für Manchen vielleicht ein Grund mehr, in andere Berufe oder zu den Konkurrenten des Handels abzuwandern. Die punkten nämlich mit geregelteren Arbeitszeiten – und oftmals noch mit besserer Bezahlung.Wer als junger Kollege oder Betriebsnachfolger an Denk- und Entscheidungsprozessen beteiligt wird, fühlt sich aber vor allem wertgeschätzt von seinem Chef. Das ist eins der wichtigsten Instrumente für eine erfolgreiche Bindung. Das Zuhören und Aufgreifen von Anregungen schafft ein kreatives Umfeld für die Mitarbeiter oder Nachfolger, in dem in Zukunft vielleicht immer wieder neue – im besten Fall gewinnbringende – Ideen entstehen.Derjenige Meister, der weiß, wie die jungen Leute heute ticken, tut sich darüber hinaus auch leichter damit, potenzielle Nachwuchskräfte anzusprechen. Nicht nur, was die Jugendsprache angeht. Wer gut informiert ist über die Wünsche und Ansprüche der jungen Erwachsenen, kann genau darauf eingehen und die Vorzüge der Berufe im Fleischerhandwerk viel besser unterstreichen – und manchmal gezielter mit längst überholten Vorurteilen aufräumen.Nicht zu unterschätzen ist aber vor allem der indirekte Effekt, den eine verstärkte Mitsprache der Jungen freisetzt: Wer sich ernst genommen und geschätzt fühlt, ist der ideale Werbeträger für seinen Beruf. Der Azubi, der seinen Kumpels von seiner Ausbildung beim Fleischer vorschwärmt, oder die Verkäuferin, die die Kreativität ihres Berufs voll ausschöpft, sind als Testimonials für das Fleischerhandwerk nicht mit Geld zu bezahlen.So haben beide Seiten etwas davon, wenn sich der „Alte Hase“ die Zeit fürs Zuhören nimmt und auch mal den noch nicht so Erfahrenen, aber eben auch noch nicht so Eingefahrenen zu Wort kommen zu lässt. Hier ist jede Minute gut investiert.