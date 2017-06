Erste Bayerische Fleischerschule Premiere für Fleischsommeliers

Echtes Profiwissen für Gourmet-Metzger und Fleischliebhaber: Die 1. Bayerische Fleischerschule Landshut hat erfolgreich Neuland betreten und erstmals einen Lehrgang zum „Fleischsommelier (BFS)“ veranstaltet, der innerhalb weniger Tage ausgebucht war. Eine Neuauflage des neuntägigen Intensivkurses mit 20 Teilnehmern ist für den Spätherbst geplant.

Die Premiere lockte Metzgermeister und Verkaufsleiter im Fleischereibereich aus Bayern und Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Oberösterreich an die Isar. Drei Damen und 17 Herren im Alter von 27 bis 53 Jahren bildeten sich praxisnah in Form von Vorträgen, Exkursionen, Workshops und Praxistagen zu vielseitigen und trendbewussten Experten des edlen Rohstoffs weiter.



Dank internationaler Referenten wissen sie nun, wie trendige Flank- oder Tenderloin-Steaks geschnitten und edles Rindfleisch mit Ageingmethoden wie „Dry Aged“ oder „Whisky Aged“ veredelt werden, wie Wild zerlegt oder der perfekte Garpunkt auf dem Grill erreicht wird. „Best practice“ lautete hier das Motto. Auch Fragen zur Ethik in der Tierhaltung und neueste Verbraucherschutzrichtlinien wurden vermittelt. Von Basiswissen über Produktion und Kulinarik bis Marketing reichte die Themenpalette.

Foto: BFS Holten sich Profiwissen aus der Praxis: die Teilnehmer des Premierenkurses zum „Fleischsommelier“ in Landshut.

Zweiter Kurs im Herbst Der nächste Lehrgang mit maximal 20 Teilnehmern findet von Samstag, 4. November, (Anreise ggf. Freitag, 3. November) bis Sonntag, 12. November im Gebäude der 1. BFS an der Straubinger Straße 16 in Landshut statt.

Foto: buc Fleischzubereitung „live“: Ob australisches oder japanisches Wagyu – für Kursteilnehmer und später die Kunden heißt das Genuss pur.

Highlights waren u.a. die Verkostungen – etwa vom Fleisch artgerecht gehaltener japanischer Wagyu-Rinder, von niederbayerischen Weideochsen oder schonend gereift nach dem LUMA-Verfahren. Die Basis, um Fleischqualität beurteilen zu können, wurde in einer umfassenden Sensorik-Schulung gelegt; Kurse über traditionelle Fleischwarenherstellung ohne Zusätze gehörten ebenso zum Lernspektrum wie moderne Fleischpräsentation oder neue Trends im Konsumverhalten.Vorträge zu Themen wie Tierschutz, Fleisch in der Ernährung oder rechtlichen Aspekten im Internet-Marketing fehlten ebenso wenig wie ein Grillseminar über Techniken, Grillmodelle und die ideale Zubereitung von Beef, Porc, Bratwurst & Co.Als „Botschafter des Fleischgenusses“ und hochqualifizierte Experten für diesen edlen Rohstoff würdigte Barbara Zinkl, die Geschäftsführerin der Fleischerschule , die erfolgreichen Seminarteilnehmer. Man wolle durch das die Vermittlung von Expertenwissen rund ums Fleisch eine optimale Kundenberatung und Fleischvermarktung ermöglichen.Zielgruppe des Kursangebots sind u.a. Fleischermeister, Verkaufsleiterinnen, Betriebsinhaber und Fleischliebhaber mit entsprechendem Basiswissen (Nachweis erforderlich). Sie sollen in die Lage versetzt werden, fachlich fundiert ihr Wissen über Fleisch weiterzugeben, in Beruf und Freizeit, in Kundenberatung oder Freundeskreis.