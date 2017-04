Fachkräftesicherung EU rührt Meisterbrief nicht an

Foto: Heyne Die EU-Kommission rührt den Meisterbrief nicht an.

Entgegen anderslautender Behauptungen will die EU-Kommission den deutschen Meisterbrief nicht abschaffen. Das hat der Vertreter der EU-Kommission in Deutschland, Richard Kühnel, in der vergangenen Woche klargestellt.