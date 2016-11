Kontrollbarometer Fleischer wehren sich gegen die Ampel

Foto: Bernd Schälte / Landtag NRW Der Plenarsaal des nordrhein-westfälischen Landtags in Düsseldorf.

Ein dreistündiger Fragemarathon entwickelte sich am 2. November im Düsseldorfer Landtag: Im Ausschuss für Verbraucherschutz stand die Expertenanhörung zum geplanten Kontrollbarometer auf der Tagesordnung. Dieses soll öffentlich über die Ergebnisse der Hygienekontrollen in Lebensmittelbetrieben in Nordrhein-Westfalen informieren.

Während sich die Verbraucherschützer der Verbraucherzentralen und von Foodwatch im Sinne der Transparenz klar für die „Hygieneamp