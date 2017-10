Ökosortiment Neuer Spaß an Biowurst

Nach Veggie kommt Bio und gibt dem schwächelnden Wurstmarkt neue Impulse. Dass dieser Eindruck allein schon entsteht, wenn ein marketingstarker Wurstproduzent gerade einmal zwei Biowurst-Varianten einführt, mag verwundern. Aber vielleicht ist die Zeit tatsächlich reif, das seit Jahrzehnten vor sich hin dümpelnde, kleine aber feine ökologische Sortiment aus der Drei-Prozent-Nische zu holen.



Scheinbar reißt sich der deutsche Lebensmittelhandel um das kleine Biowurst-Angebot und treibt so die Rohstoffpreise auf Rekordniveau. Bei den Vermarktern von Bioschweinen klingeln die Kassen; Mäster erzielen um die 3,75 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht. Das ist mehr als doppelt so viel wie im konventionellen Bereich. Infolge dessen ist die heimische Schweineproduktion nach ökologischen Richtlinien zwar gestiegen, sie reicht aber trotzdem nur knapp, um die wachsende Nachfrage der Verarbeiter zu bedienen.



Der Blick auf die statistischen Zahlen erklärt eigentlich nicht, warum das Sortiment Biowurst für Hochstimmung sorgen sollte. Die ökologische Tierhaltung spielt nach wie vor eine untergeordnete Rolle. Nur fünf Prozent des gesamten Viehbestands in Deutschland werden ökologisch gehalten. Meist sind es Biorinder, die zunächst für die Biomilch-Produktion gebraucht werden und später – eher als Nebeneffekt – für Fleisch und Wurst. Bei den Schweinen stehen rund 200.000 Tiere für einen Anteil von weniger als einem Prozent. Auch bei Masthühnern liegt der Bioanteil gerade einmal bei einem Prozent.



Es sind wohl eher die Wachstumsraten, die für gute Stimmung beim Handel sorgen. Die privaten Haushalte in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2017 knapp 20 Prozent mehr Biofleisch gekauft, so die AMI-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres ist zudem der Absatz von Biowurst im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 2.000 Tonnen auf fast 16.000 Tonnen gestiegen. Diese Entwicklung ist getrieben durch Bio-Grillartikel, die hauptsächlich bei Aldi verkauft werden, weiß die AMI. Vor wenigen Jahren sah alles noch ganz anders aus. Zwischen 2013 und 2014 entwickelte sich das Geschäft sogar rückläufig. Billiges Biofleisch aus dem Ausland überschwemmte den deutschen Markt und trieb die Preise in den Keller. Viele Ökobauern gaben damals mangels Rentabilität auf.



Tatsache ist, dass der Einstieg in den Biobereich für die allermeisten Fleischwarenproduzenten keine Premiere wäre. Neben der unsicheren Rohstofflage machten die Absatz- und Erlösseite allerdings nicht immer Freude. Selbst der mit großem Marketingetat promotete Bio-Burger McB kam nicht bei allen Kunden gut an und überlebte nur wenige Monate im Sortiment. Auch ist es erst wenige Monate her, dass eine renommierte Biowurst-Fabrik zum Premium-Hundesnack-Produzenten mutierte. Wie bio-affin inzwischen der Wurstesser ist, wird die Discountisierung zeigen. Wenn Aldi auf Öko setzt, werden alle anderen nachziehen. Ob dann alle Spaß an Bio haben, kommt darauf an, ob der Biomarkt seine Wertschöpfung vor der Marktmacht des Handels retten kann.