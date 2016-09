IAA Nutzfahrzeuge Konzepte für die Kühlung

Kiesling

Nutzfahrzeuge: Die Neuheiten zur IAA

Die Volkswagen-Tochter MAN vermarktet ab Mitte 2017 den neuen Crafter auch als MAN TGE. (Bild: MAN)

Die IAA Nutzfahrzeuge findet vom 22. bis 29. September in Hannover statt. (Bild: VDA)

Mercedes-Benz Cityflitzer Modell Citan. (Bild: Winter)

Der MAN TGM ist der wendige Nutzlast-Champion. Hier im Bild ein Kühlzug mit Kress-Aufbau. (Bild: MAN)

Auch der Citroën Jumpy wird in Hannover in neuer Fassung vorgeführt. (Bild: PSA)

Fiat Professional präsentiert in Niedersachsens Landeshauptstadt den Talento 07. Die Italiener schufen diesen Transporter nach dem Ausstieg aus der Zusammenarbeit mit PSA. Das bei Renault entwickelte Modell läuft ebenso bei Nissan und Opel vom Band. (Bild: Fiat)

Volkswagens neuer Crafter feiert in Hannover Weltpremiere. (Bild: VW)

Proace von Toyota. Die Japaner sind erstmals in Hannover vertreten und präsentieren den neuen Kastenwagen. (Bild: Toyota)

Der fanzösische PSA-Konzern zeigt auf der IAA Nutzfahrzeuge den Peugeot Expert in neuer Fassung. (Bild: PSA)

Der Urban eTruck von Mercedes ist ein rein batterieelektrisch betriebener Dreiachser. Er ist für den innerstädtischen Verteilerverkehr gedacht, leise und abgasfrei. (Bild: Daimler)

Die IAA Nutzfahrzeuge ist zu Gast auf dem Gelände der Deutschen Messe AG in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover. (Bild: VDA)

Der Transit L3 H3 von Ford. (Bild: Winter)

Höhenverstellbare Zwischendecke im Ford Connect. (Bild: Winter)

Kühleinbauten von Winter mit Rohrbahn. (Bild: Winter)

Rollcontainer im Kiesling Fahrzeug. (Bild: Kiesling)

Transporter mit Einbauten für den Lieferservice von Kiesling. (Bild: Kiesling)

Transporter-Kühlzug von Kress. (Bild: Kress)

Transporter mit Auffahrrampe von Winter Fahrzeugtechnik. (Bild: Winter)

TK-Zelle und Reagale von Winter Fahrzeugbau. (Bild: Winter)

Eingebaute TK-Zelle von Winter Fahrzeugbau. (Bild: Winter)

Seitentür mit Kälteschutzvorhang von Winter Fahrzeugbau. (Bild: Winter)

Trennwand mit Durchgangstür von Winter Fahrzeugbau. (Bild: Winter) Die Volkswagen-Tochter MAN vermarktet ab Mitte 2017 den neuen Crafter auch als MAN TGE. (Bild: MAN)

Die IAA Nutzfahrzeuge findet vom 22. bis 29. September in Hannover statt. (Bild: VDA)

Mercedes-Benz Cityflitzer Modell Citan. (Bild: Winter)

Der MAN TGM ist der wendige Nutzlast-Champion. Hier im Bild ein Kühlzug mit Kress-Aufbau. (Bild: MAN)

Auch der Citroën Jumpy wird in Hannover in neuer Fassung vorgeführt. (Bild: PSA)

Fiat Professional präsentiert in Niedersachsens Landeshauptstadt den Talento 07. Die Italiener schufen diesen Transporter nach dem Ausstieg aus der Zusammenarbeit mit PSA. Das bei Renault entwickelte Modell läuft ebenso bei Nissan und Opel vom Band. (Bild: Fiat)

Volkswagens neuer Crafter feiert in Hannover Weltpremiere. (Bild: VW)

Proace von Toyota. Die Japaner sind erstmals in Hannover vertreten und präsentieren den neuen Kastenwagen. (Bild: Toyota)

Der fanzösische PSA-Konzern zeigt auf der IAA Nutzfahrzeuge den Peugeot Expert in neuer Fassung. (Bild: PSA)

Der Urban eTruck von Mercedes ist ein rein batterieelektrisch betriebener Dreiachser. Er ist für den innerstädtischen Verteilerverkehr gedacht, leise und abgasfrei. (Bild: Daimler)

Die IAA Nutzfahrzeuge ist zu Gast auf dem Gelände der Deutschen Messe AG in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover. (Bild: VDA)

Der Transit L3 H3 von Ford. (Bild: Winter)

Höhenverstellbare Zwischendecke im Ford Connect. (Bild: Winter)

Kühleinbauten von Winter mit Rohrbahn. (Bild: Winter)

Rollcontainer im Kiesling Fahrzeug. (Bild: Kiesling)

Transporter mit Einbauten für den Lieferservice von Kiesling. (Bild: Kiesling)

Transporter-Kühlzug von Kress. (Bild: Kress)

Transporter mit Auffahrrampe von Winter Fahrzeugtechnik. (Bild: Winter)

TK-Zelle und Reagale von Winter Fahrzeugbau. (Bild: Winter)

Eingebaute TK-Zelle von Winter Fahrzeugbau. (Bild: Winter)

Seitentür mit Kälteschutzvorhang von Winter Fahrzeugbau. (Bild: Winter)

Trennwand mit Durchgangstür von Winter Fahrzeugbau. (Bild: Winter)

Mit dem „HD Flitzer“ auf Mercedes-Benz Sprinter-Basis stellt der Dornstadter Kühlfahrzeug-Spezialist Kiesling anlässlich der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover einen entsprechenden Kühlkofferaufbau vor.Die bestellten Waren werden vorkommissioniert, in Eurokisten geladen, direkt an der Rampe in speziellen Rollcontainern bereitgestellt und über die Hecktür verladen. Die neuartigen Seitentüren geben den Zugriff auf jeweils drei Rollcontainer frei, die jetzt als Durchschieberegale fungieren. Die Waren können so entnommen werden, ohne dass der Fahrer in den Frachtraum steigen muss.Eine weitere Neuheit betrifft die Rollcontainer selbst, die häufig in Mehrkammerfahrzeugen transportiert werden (siehe Fotostrecke). Damit diese optimal verladen und sicher transportiert werden, stellt Kiesling ein flexibles Mehrkammersystem mit längsverschiebbaren Quertrennwänden vor, bei dem die Container platzsparend quer untergebracht werden können.Dazu ist es notwendig, dass sie trotz fester und quergestellter Bockrolle bewegt werden können. Eine spezielle Bodenabfräsung ermöglicht es, den vollgeladenen Rollcontainer quer zu schieben. Mit diesem System werden die ersten beiden Rollis eingefahren und anschließend der jeweils letzte Rollcontainer in der Reihe quer über die Abfräsung geschoben. Vorteil: Durch das Querstellen passen drei Rollwagen mehr in den Aufbau hinein. Eine neu entwickelte Sperrstange für den vertikalen Einsatz in Boden-und Deckenlochschienen sichert die Ladung, wie der Hersteller in Hannover mit vier Vorführfahrzeugen demonstriert.