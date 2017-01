Lebendpreise in Bayern Notierungen für Schweine und Bullen

Die Preise drehen sich auch an den bayerischen Schlachtvieh- und Fleischmärkten. Jungbullen und Ringelschwänze werden mit Abschlägen gehandelt.

Das in weiten Teilen überschaubare Angebot an schlachtreifen Schweinen trifft im Freistaat auf eine ruhige Nachfrage. In der laufenden Marktwoche