Mettwurst-Cup 2016 Ergebnisse mit Spitzenwerten

Foto: rh Auch für die erfahrenen Fachleute an den Jury-Tischen gab es noch manche geschmackliche Überraschung beim sensorischen Mettwurst-Test.

Winterzeit ist Mettwurstzeit. Wer dies als Verbraucher genau so sieht, ist beim Metzger gut bedient, wenn es um die Einlage von Grünkohl und anderen deftigen Speisen geht. Untermauert wird diese Feststellung durch die Ergebnisse der jüngsten deutschlandweit ausgeschriebenen Mettwurst-Prüfung, die in den Räumen der Fleischerschule in Essen stattfand.

Mit 60 Betrieben, die sich am Wettbewerb des Fleischerverbands Nordrhein-Westfalen beteiligten, blieb die Teilnahme etwas unter den Erwartungen. Geste