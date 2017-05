Rezepturideen Das Salz in der Luft

Da, wo das weiße Gold zu Hause ist, gibt es auch hervorragenden Speck. Im Bergwerk in Berchtesgaden reift der Salzstollenspeck, den Metzgermeister Josef Sprenger in Bischofswiesen anbietet.

Von Andreas Wittenzellner



Der Salzbergbau hat im oberbayerischen Berchtesgaden eine Jahrhunderte alte Tradition und reicht bis in das zwölfte Jahrhundert zurück. Vor 500 Jahren schlug dann die Geburtsstunde des Salzabbaus mit dem Anschlag des Petersbergstollens. Das weiße Gold wurde in der Folge aus den Tiefen der Alpen abgebaut.



Das Salz war nicht nur für Berchtesgaden von Bedeutung, sondern in der ganzen Region und weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Zu Städten wie Bad Reichenhall und Traunstein wurde eine Soleleitung gebaut, durch die schon vor 200 Jahren die Berchtesgadener Sole floss. Heute steht in Berchtesgaden seit rund zehn Jahren ein Erlebniszentrum, das pro Jahr rund 350.000 Besucher anzieht. Der Salzheilstollen bietet Besuchern Entspannung und Ruhe und fördert die Gesundheit.

Regionalität und Innovation als Triebfeder Ein findiger Metzgermeister aus der Region hat sich diese einzigartige Umgebung für ein innovatives Produkt zu Nutze gemacht und den Salzstollenspeck erfunden. Josef Sprenger aus Bischofswiesen hatte die Idee dazu. Der Juniorchef der seit gut sechs Jahrzehnten bestehenden Metzgerei Ehler in Bischofswiesen setzt konsequent auf regionale Produkte. „Wir vermarkten nur Tiere aus dem Berchtesgadener Land.“ Josef Sprenger Teilen



Bei einem Familienausflug in das Salzbergwerk kam ihnen eine Idee, die wohl als die Geburtsstunde des Salzstollenspecks bezeichnet werden darf. Fielen ihnen doch die kalten Temperaturen und die perfekte Klimatisierung im Stollen auf. Von da an war es kein weiter Schritt mehr bis zum fertigen Produkt, das der Metzger zusammen mit den Verantwortlichen des Salzbergwerks entwickelte. Der Stollen bietet die Räumlichkeiten, inklusive eines EU-zugelassenen Reiferaums. Sprenger's Speck aus dem Bergwerk: Das Salz in der Luft Der Watzmann - Wahrzeichen des Berchtesgadener Lands. (Bild: Jürgen Hansohm / pixelio.de)

Das Team der Metzgerei Ehler im Berchtesgadener Land. (Bild: awi) „Für den Geschmack ist relativ wenig Salz nötig", erläutert Metzgermeister Sprenger im Gespräch mit fleischwirtschaft.de. Dies liege daran, dass der Reifeprozess im Salzstock stattfindet. Die trockene, salzhaltige Luft führe zur gleichen Salzkonzentration, wie wenn der Rohstoff auf herkömmliche Weise gesalzen wird. Die im Stein vorhandenen Mineralsalze spiegeln sich im Fleisch wider. Zwei Monate wird der Speck tief drinnen im Berg – circa zweieinhalb Kilometer – und rund 80 Meter unter Tage luftgetrocknet bei zwölf Grad Celsius. Zuvor wird er leicht angeräuchert. Da die Bergleute zum Arbeiten eine natürliche Bewitterung benötigen, findet in dem Salzstock das ganze Jahr über ein geringer Luftaustausch statt, der bei rund einem Meter pro Minute liegt. Mit dem Zug – von einer elektrischen Lokomotive betrieben – wird der Speck in den Reiferaum gefahren und nach der Reife nach zwei Monaten wieder nach oben gebracht.