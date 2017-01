Schweinerassen Dem perfekten Fleischgenuss auf der Spur

Mit einem Testessen im Jahr 2005 setzte bei der Fleischmarkt GmbH Aschara der wohl gravierendste Umwandlungsprozess in der Unternehmensgeschichte ein. Auf den Tellern der Firmenleitung um Geschäftsführer Ronald Fernschild lag jeweils ein Stück feinmarmoriertes Duroc-Fleisch.

Unter Feinschmeckern und Spitzenköchen genießt die ursprünglich aus den USA stammende Schweinerasse einen ausgesprochen guten Ruf. Ihr Fleisch ist nicht nur besonders zart, sondern enthält zudem nur sehr wenig Flüssigkeit. So verliert es beim Braten kaum an Gewicht.



Infolge dieser Verkostung ersetzten die Durocs die bis dahin verwendeten Piétrain-Schweine vollständig. „Aufgrund des harten Wettbewerbs im Schweinefleischsegment entschieden wir uns 2005 dafür, einen neuen Weg in der Produktion sowie der Vermarktung einzuschlagen, um langfristig wirtschaftlich erfolgreich bleiben zu können“, berichtet Fernschild. „Nachdem wir verschiedene Optionen ins Auge gefasst hatten, fiel die Wahl letztlich auf das Duroc-Schwein.“ Laut eigener Aussage ist das Unternehmen aus dem thüringischen Bad Langensalza inzwischen der größte mittelständische Wurst- und Fleischproduzent, der ausschließlich auf Durocs setzt. Darüber hinaus konzentrieren sich hierzulande vorrangig kleinere Betriebe auf diese Delikatesse.

Foto: fl Etwa 500 bis 600 Duroc-Schweine werden pro Woche zerlegt und zu etwa 120 verschiedenen Fleischwaren verarbeitet.

Niedriger Fleischsaftverlust Als wesentliche Vorteile des Duroc-Fleischs gegenüber den Piétrains bestätigte die TLL-Untersuchung zum einen den niedrigen Fleischsaftverlust, der im Kotelett um 20 Prozent beziehungsweise im Schinken um 27 Prozent geringer ausfällt. Zum anderen besitzen die Durocs einen höheren Anteil des geschmacksbeeinflussenden intramuskulären Fetts (IMF). Dem hierbei angestrebten Optimalbereich von 2,0 bis 2,5 Prozent kommen sie mit 1,6 Prozent IMF im Kotelett beziehungsweise 2,7 Prozent im Schinken sehr nah. Im Gaumen macht sich dieser Unterschied in der Zartheit des Fleischs bemerkbar. Aus ernährungspsychologischer Sicht ist der gegenüber den Piétrains um 0,3mg höhere Hämpigmentgehalt je Gramm Fleisch wichtig, was für eine bessere Ausstattung des Muskelfleischs mit Eisen sorgt.

Ausgewählte Vertriebspartner Seine Produkte siedelt das Unternehmen vollständig im Feinkostsegment an. Mittels ausgewählter Vertriebspartner werden die Waren europaweit als Delikatessen vermarktet. Darüber hinaus unterhalten die Thüringer ein Filialnetz mit 20 Standorten innerhalb des Freistaats. Eine Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels findet aufgrund der gehobenen Ausrichtung nicht statt. Dafür ist die Gastronomie ein weiterer bedeutender Abnehmer der Fleischwaren. „Zahlreiche Spitzenköche aus ganz Deutschland schwören auf unsere Produkte. Im September präsentieren wir uns daher auch zum zweiten Mal auf der ‚Chefsache‘, dem internationalen Branchentreff der Spitzengastronomie in Köln“, erläutert Fernschild.



Als Teil der ADIB-Unternehmensgruppe, zu der auch mehrere Agrar-Betriebe gehören, beschloss der Fleischmarkt Aschara , das Projekt ganzheitlich anzugehen. So verarbeiten die Thüringer heute ausschließlich Tiere aus eigener Aufzucht. Doch bis zu diesem Schritt war es zunächst ein intensiver Forschungsweg. Gemeinsam mit der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) sowie verschiedenen Forschungseinrichtungen, darunter das Max-Rubner-Institut sowie die Universitäten in Leipzig und Bernburg, näherte sich das Unternehmen der besonders schmackhaften Rasse auf wissenschaftliche Weise.„Uns ging es bei dieser Herangehensweise in erster Linie darum, fundierte sowie unabhängig gewonnene Fakten zu den außergewöhnlichen Eigenschaften des Duroc-Fleischs zu gewinnen, auf denen wir unsere spätere Vermarktung gründen konnten“, erklärt der 61-Jährige. Für den direkten Vergleich mit den bis dahin gemästeten Piétrain-Schweinen wurden beide Rassen in einem mehrjährigen Übergangszeitraum gleichzeitig unter identischen Bedingungen gehalten.