Thüringer Landstolz Alles aus einer Hand

Foto: jus Nachfolge geregelt: Bestens ausgebildet als Fleischer, Betriebswirt und Lebensmitteltechnologe steht Kevin Holland-Moritz für neue Aufgaben bereit

Themenseiten zu diesem Artikel: Thüringen

Am Südwesthang des Thüringer Walds nutzten im Jahr 1990 mutige Fleischliebhaber die Chance der Wendezeit: Sie machten aus einem ehemaligen VEB-Betrieb die Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden.

Der Name ist Programm: Die Schmalkaldener stellen so gut wie alles selbst im südwestlichsten Landstrich des Freistaats Thüringen her: Vom Vi