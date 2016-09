Das beste Stück Dinieren im achten Weltwunder

Wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Der Rauch, der in Regensburg zwischen dem gotischen Dom und der Steinernen Brücke über die Donau die Windrichtung anzeigt, kündet von einem ganz besonderen Feuer. Er zieht ab von einem gewaltigen, auf Maß geschmiedeten Rost, unter dem die Holzkohlenglut immer wieder helle Flammen nach oben schickt.



Und da liegen dicht an dicht die Würstchen im fränkischen Fingerformat. Sie heißen hier Schweinswürstl, denn sie kommen nicht aus Nürnberg. Die Inhaber des als „Wurstkuchl“ berühmten Lokals – Brigitte und Andreas Meier – lassen die Würstl wie alles, was sie ihren Gästen auftischen, in der hauseigenen Metzgerei herstellen. Und das mild-säuerliche Kraut wird im eigenen Gärkeller angesetzt.