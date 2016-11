Frischewelten Aus der Fläche rausgeholt, was geht

Foto: Rewe Bäckerei, Konditorei und Metzgerei sind zu einem „Marktplatz der Frische“ zusammengefasst – samt Reifeschrank für Dry-aged Beef.

Themenseiten zu diesem Artikel: Rewe

Das Ziel aller Lebensmittelanbieter heißt: Mehr Umsatz pro Quadratmeter Ladenfläche. Das Rewe-Center in Egelsbach hat 8.000 Quadratmeter. Da schaffen Bäcker und Köche mit ihren Vorführungen Spontankäufe. Und die hessischen Direktvermarkter geben diesem Markt ein gutes bäuerliches Image.

Großfläche – da denkt man zunächst an nichts Gutes und an nichts Schönes. Das sind doch diese meist in den 1980-er Jahren e