Systemgastronomie Burger King grillt Hot Dogs

Foto: Burger King Bei Burger King werden die Dogs gegrillt, nicht gebrüht.

Nachdem McDonald’s Hot Dogs im Verkauf testete, rollt Burger King seit kurzer Zeit gegrillte Varianten deutschlandweit aus.

Nach erfolgreicher Testphase in Stuttgart und Nürnberg grillt Burger King nun in allen teilnehmenden Restaurants in Deutschland Würstchen un