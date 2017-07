Einkaufsmeilen Die Top 10 Lagen

München ist bei den Einkaufsmeilen nicht zu toppen. Die bayerische Landeshauptstadt behauptet mit großem Abstand die vordersten Plätze vor Köln (3), Hannover (5) und Frankfurt am Main (6). An die Spitze setzte sich Stuttgart.

Die Top 10 Einkaufsmeilen 2017

Foto: Peter von Bechen / pixelio.de 2017 führt die Schwabenmetropole das Ranking der Top Einkaufsmeilen an.

Foto: Hartmut910 / pixelio.de Das Karlstor trennt die Neuhauser Straße vom Karlsplatz (Stachus.)

Foto: jus Die Frankfurter Zeil gehört zu den stark frequentiertesten Einkaufsstraßen in Deutschland.

Foto: JFL Photography / fotolia.com Straßenbahn vor dem Nartinstor in der Freiburger Kaiser-Joseph-Straße.

Die Messung der Besucherzahlen deutscher Einzelhandelslagen hat bei Engel & Völkers Commercial seit 1994 Tradition. Mit der Passantenfrequenzzählung 2017 wurde die Untersuchung bereits zum 22. Mal durchgeführt. Dabei wurde das Besucheraufkommen in 36 deutschen Städten an mehr als 110 Zählpunkten gemessen, von denen 84 Standorte im A-Lagen Ranking sind. Mit mehr als 3,6 Mio. Einwohnern stellt Berlin die größte Stadt der Untersuchung dar, während Papenburg im Emsland mit rund 36.000 Einwohnern als kleinster Standort ebenso Berücksichtigung im Ranking findet.Die Königstraße in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart bildet die Verbindung Hauptbahnhof und Rotebühlplatz. Dort wurden 17.018 Passanten je Stunde gezählt.Die Neuhauser Straße führt die Kaufinger Straße in Richtung Westen zum Karlsplatz (Stachus) fort. Kein Wunder also, dass der Strom an Passanten nicht abreißt. Mit 17.5248 Passanten pro Stunde schafft es die Fußgängerzone im Herzen der Bayernmetropole auf den zweiten Rang.Die Kölner Schildergasse belegt mit 15.089 Fußgängern je Stunde den dritten Platz - ebenfalls bei wolkenverhangenem Himmel.Die Münchner Kaufingerstraße schafft es in diesem Jahr mit bis zu 14.816 Passanten pro Stunde auf Rang 4. Im Vorjahr war sie die meistbesuchte Einkaufsstraße des Jahres 2016. Am Tag der Zählung wechselten sich am Himmel Sonne und Wolken ab.Auf dem fünften Platz folgt die Georgstraße in der niedersächsischen Landeshauptstadt mit 14.189 Passanten. Die Fußgängerzone verbindet das Steintor mit "Kröpcke".Die Zeil passieren in der Mainmetropole 11.354 Fußgänger pro Stunde. Die Einkaufsstraße liegt im Zentrum der Stadt zwischen der Konstablerwache im Osten und der Hauptwache im Westen.Der Westenhellweg belegt Rang 7. Die Einkaufsmeile des westfälischen Wirtschafts- und Handelszentrums wird pro Stunde von 10.946 Besuchern frequentiert.Mit 9.717 Passanten belegt die enge Hohe Straße der Domstadt den achten Platz. Der lange und teilweise enge Straßenzug schafft für Fußgänger zwischen dem Dom und der Warenhauskette Kaufhof eine autofreie Verbindung zur Schildergasse.Auf den neunten Platz folgt die Kaiser-Joseph-Straße in in Hauptstadt des Breisgaus mit 9.594 Passanten. Die Fußgängerzone verbindet das Martinstor im Süden mit dem Siegesdenkmal im Norden der Altstadt.Mit 9.248 Passanten komplettiert die Spitalerstraße die Top 10. Sie verbindet den Steintorwall vom Hauptbahnhof der Hansestadt mit der Mönckbergstraße, die auf Rang 11 folgt.Die Zählung der Passanten fand am Dienstag, den 28. März, sowie am Samstag, den 1. April, statt. Dabei wurden jeweils am Dienstag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr und am Samstag zwischen 14:00 und 16:00 Uhr die Besucherströme an ausgewählten Zählpunkten in den Innenstädten gemessen. Zum vollständigen Ranking geht es hier weiter