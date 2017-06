Staatliches Label Tierwohl gibt es nicht zum Nulltarif

(Bild: Kadmy / fotolia.com) Mehr zum Thema Staatliches Label Kunde muss Tierwohl zahlen

Fragt man den Verbraucher auf der Straße, ob er für Fleisch von Tieren aus besonders artgerechter Haltung einen Preisaufschlag akzeptieren würde, nickt er eifrig. Das Wohl der Tiere liegt uns ja allen am Herzen. Geht es ihm dann aber tatsächlich ans Portemonnaie, ist das Interesse für das Plus an Tierwohl plötzlich endlich und rückt klammheimlich doch wieder hinter das Kaufkriterium günstiger Preis in die zweite Reihe zurück.Der Übergang zu einer modernen Nutztierhaltung kostet aber. Zum einen ist das Umrüsten der Ställe aufwändig, zum anderen bedeutet mehr Platz für das einzelne Tier zugleich kleinere Mastdurchgänge, womit ein Mehr an Kosten auf weniger Tiere trifft. Branchenexperten sprechen von Aufschlägen in Höhe von mindestens 30 Prozent, manche sogar von 50 Prozent.Ein größerer Aufwand in der Produktion spiegelt sich in der Regel in einem höheren Preis wider. Das sollte bei der Tierhaltung nicht anders sein. Mehr Tierwohl gibt es nicht zum Nulltarif. Und da es in der Wertschöpfungskette Fleisch ohnehin keine große Marge zu verteilen gibt, kann es am Ende des Tages nur der Verbraucher sein, der tiefer in die Tasche greift.Dieses Dilemma aufzulösen, vor dieser Herausforderung stehen die Initiative Tierwohl und der Bundeslandwirtschaftsminister mit seinem geplanten Labelprogramm gleichermaßen, soll sich das Engagement von Land- und Ernährungswirtschaft für eine bessere Tierhaltung in der Breite durchsetzen. Da liegt es nah, seine Kräfte zu bündeln, um diese Herkulesaufgabe gemeinsam zu meistern. Zumal in der Initiative bereits alle Branchenbeteiligten an einem Tisch sitzen und ihr Bekenntnis für artgerechtere Haltungsbedingungen in deutschen Ställen bereits abgegeben haben.