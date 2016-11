Bundesleistungswettbewerb 2016 Das sind die Sieger

Die besten Nachwuchskräfte des Jahrgangs stehen jetzt fest. Gewinner kommen aus Nordrhein-Westfalen und Bayern.



Den ersten Platz bei den Fleischern gewann souverän der 24-jährige Patrick Gollasch aus Nordrhein-Westfalen. Er absolvierte seine Ausbildung beim Vieh- und Fleischhandel Dirk Löbach in Ruppichteroth. Auf Platz eins setzte sich die Fachverkäuferin Jana Rachel Sebald aus Bayern. Die 26-Jährige wurde in der Nürnberger Metzgerei Kleinlein ausgebildet.Zweite Bundessiegerinnen wurden die 19-jährige Fleischerin Leonie Baumeister sowie Fachverkäuferin Hannah Gehring (20) aus Baden-Württemberg. Baumeister wurde im elterlichen Unternehmen, der Metzgerei Matthies Baumeister in Waibstadt, Gehring in der Metzgerei Kranz GmbH in Crailsheim ausgebildet.Die dritten Ränge belegten der Fachverkäufer Angelo Cellura (18) aus Merchweiler sowie der 23-jährige Fleischer Stefan Weishaupt aus Aitrach. Weishaupt erhielt seine Ausbildung in der Metzgerei Rehle im bayerischen Immenstadt, Cellura bei der Wasgau GmbH in seinem saarländischen Heimatort.