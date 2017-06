Danish Crown DC ordnet Vertrieb neu

Foto: si Danish Crown will sein Deutschlandgeschäft mit der Eröffnung eines neuen Vertriebsbüros stärken.

Der dänische Fleischkonzern Danish Crown will seinen Vertrieb in Deutschland zielgerichteter und effizienter gestalten und eröffnet deshalb ein neues Verkaufsbüro in Flensburg.

„Wir haben festgestellt, dass wir in den letzten Jahren den Vertrieb von dänischem Fleisch nicht eng genug am deutschen Kunden ausgerichtet