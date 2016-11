Deutscher Fleisch Kongress 2016 Konsumrausch geht anders

Generationswechsel prägt Veränderungen. GfK legt aktuelle Einkaufsdaten vor. Fleisch und Wurst verlieren.

Die Generationen verschieben sich: Die Altersschichten, die regelmäßig Fleisch und Wurst essen, werden immer schmaler. Diese unbehagliche Nachricht hatte Helmut Hübsch von der GfK den Gästen beim diesjährigen Deutschen Fleisch Kongress zu überbringen. Es rücken die Generationen nach, die weniger kochen wollen und können und lieber leichte Snacks „on the go“ genießen.

Foto: Thomas Fedra Helmut Hübsch, Director GfK Panel Services Deutschland.

Frankfurt am Main: 11. Deutscher Fleisch Kongress 2016

Foto: Thomas Fedra afz und FleischWirtschaft führten den Deutschen Fleisch Kongress zum 11. Mal in Frankfurt am Main durch.

In der Alterspyramide wachsen die Millennials, also diejenigen, die zwischen 1982 und 1996 geboren wurden. Für sie spielt auch das Thema Verantwortung eine bedeutende Rolle beim Konsum, daher beispielsweise das größere Interesse für das Thema Tierwohl. Das gepaart mit einem höheren Stellenwert der Gesundheit führt leider oft dazu, dass die auch als Generation Y bezeichnete Gruppe deutlich weniger Fleisch isst als die älteren Generationen der Wiederaufbauer und der Babyboomer.Und das mache sich auch in der Statistik bemerkbar. Den jüngsten Daten für dieses Jahr zufolge bleibt das Ziel, weniger Fleisch zu essen, kein Lippenbekenntnis. Rund ein Drittel der im GfK-Panel erfassten Haushalte hat den Konsum reduziert, um sechs Prozent in den letzten drei Jahren.Das Segment der Veggieprodukte verliert aber schon wieder an Schwung, wie die Statistiker beobachten. Trotz guter Konjunktur stagniert der Konsum von Lebensmitteln – bis auf einige Frischesortimente. Der Fleischabsatz sinkt leicht, Wurst verliert insbesondere an Käse, wie der Konsumforscher berichtete. Aber: Die Wertschöpfung sei an der Bedientheke um einiges höher als im SB-Bereich. Gleichzeitig zieht der Außer-Haus-Konsum an. Mit passenden Lösungen kann der Fleischer also weiter beim Kunden punkten.