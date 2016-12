Fleischhandel EU vor neuem Ausfuhrrekord

Foto: jus

Themenseiten zu diesem Artikel: Fleischhandel Rabobank

In den ersten drei Quartalen 2016 übertrafen die Lieferungen von Fleisch und lebenden Tieren nach Drittstaaten das Vorjahresniveau um mehr als ein Fünftel - Ein neuer Ausfuhrrekord zeichnet sich ab - Die Erlöse legten um gut 18 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro zu - Der flotte Drittlandsabsatz von Schweinefleisch war Treiber dieser Entwicklung - Exporte von Rindfleisch und Rindern sowie Geflügelfleisch ebenfalls im Plus - EU-Fleischimport um knapp vier Prozent gestiegen.

Die Fleischexporteure der Europäischen Union steuern 2016 auf ein Rekordergebnis zu, denn sie haben in den ersten drei Quartalen so viel Ware an