Fleischwirtschaft Branchentreff in harten Zeiten

Foto: jus

Themenseiten zu diesem Artikel: Fleischwirtschaft Branchentreff Konsolidierung Ernährungsindustrie Vion Westfleisch Döllinghareico

Wenn in dieser Woche der Verband der Fleischwirtschaft und des Bundesverbands der Deutschen Fleischwarenindustrie zu ihrer Jahrestagung in Berlin zusammentreten, werden ernste Mienen viele Gesichter zeichnen. Und das, obwohl der Fleischkonsum in Deutschland mit 61,3 Kilogramm pro Kopf recht stabil ist.

Ähnlich verhält es sich beim Appetit auf Wurst, der mit 29,4 Kilo je Einwohner ebenfalls eine feste Größe ist. Außerdem ent