Handtmann Investition in zweites Kundenzentrum

Foto: Handtmann Die technische Infrastruktur erlaubt Theorie- und Praxisschulung in einem Raum.

Die Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG sieht sich als Partner mit modernen Lösungen in Technologie und Service – vor Ort beim Kunden oder in den Kundenzentren am Standort Biberach. Deshalb werden 7 Mio. Euro in ein zweites Kundenzentrum investiert.

Beide Kundenforen bieten auf mehr als 4.000 m2 Fläche die modernste Ausstattung einer Fleisch-, Back- und Nahrungsmittelfabrik mit EU-Zulassung n