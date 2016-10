Lebendpreise in Bayern Notierungen für Schweine und Bullen

Foto: jus Rind auf der Kreuzalm oberhalb von Garmisch-Partenkirchen.

Der Preisdruck an den Schlachtschweinemärkten hält auch in Bayern weiter an. Die Bullenpreise stabilisieren sich und ziehen an.

Die deutlich korrigierten Notierungen an den Schlachtschweinemärkten seit der Kalenderwoche (KW) 40 beleben die Nachfrage nicht. Ein großes