Ostern Freilandeier nur knapp verfügbar

Foto: PhotoSG / fotolia.com In vielen Bundesländern werden die begehrten Freilandeier in den Geschäften zum Osterfest 2017 aber nur begrenzt verfügbar sein.

Verbrauch von Eiern nimmt in Deutschland zu - Freilandware und Bioeier werden immer beliebter - Die lange Stallpflicht begrenzt in diesem Jahr das Freilandangebot in den Läden - Bioverbände und Naturkostverband werben für Eier aus Bruderhahnprojekten.

Eier erfreuen sich nicht nur zu Ostern großer Beliebtheit, denn der Verbrauch in Deutschland nimmt seit Jahren wieder zu. Laut Daten der Bundesa