Tierbestände Wieder mehr Schweine in der EU

Foto: Kadmy / fotolia.com Die Schweinehalter in der Gemeinschaft stocken ihre Herden auf.

Die Schweinehalter in der Gemeinschaft stocken ihre Herden auf - Nach vorläufigen Daten nimmt der Bestand im Vorjahresvergleich um ein Prozent zu - Zahl der Sauen ebenfalls gestiegen - Größte Zuwächse in Spanien und Polen - Weniger Schweine in Frankreich und Rumänien - EU-Schweineproduktion wahrscheinlich bald wieder über Vorjahresniveau.

Einige Schweinehalter in der Europäischen Union haben auf die seit einem Jahr recht guten Erzeugerpreise reagiert und ihre Bestände wieder a