Tierhaltung Panorama deckt Missstände auf

In Ställen führender Verbandsfunktionäre soll es laut Aktivisten zu Tierschutzverletzungen gekommen sein. Im Fernsehen wird „Panorama“ heute abend um 21:45 Uhr im Ersten darüber berichten.

Foto: jus

Das ARD-Magazin „ Panorama “ strahlt am Abend Filmaufnahmen der Tierschutzorganisation Animal Rights Watch (Ariwa) aus. Die Aufzeichnungen aus Ställen von Funktionären aus der Landwirtschaft zeigen nach ARD-Angaben Tiere mit riesigen, offenen Wunden am After, dort wo früher einmal der Schwanz war.Umstritten dürfte sein, wie aktuell die Bilder sind. Missstände in der Schweinezucht geben immer wieder Anlass zu neuen Dokumentationen. Fragwürdig ist dabei die Tatsache, dass die Filmaufnahmen unter Einsatz krimineller Energie entstehen: Die Tierschützer brechen in die Mastanlagen von Schweine- und Geflügelhaltern ein und drehen heimlich.Parallel belebt ein Buch die politische Debatte um die Tierhaltung neu. Es fasst zusammen, wie Tiere am Haltungssystem kranken. Darüber berichtet F.A.Z.-Redakteur Jan Grossarth im Bericht „ Fleisch von kranken Tieren “. Die Autoren von der Süddeutsche Zeitung (SZ) gehören zum Rechercheteam der Allianz mit dem Norddeutschen Rundfunk. Zum Beitrag geht es hier weiter „ Tierschützer machen führenden Bauern schwere Vorwürfe “.